Nordea henter ny kommunikationschef hos Mærsk

Nordea har udnævnt Sara Helweg-Larsen til ny leder af Group Communications.



Hun kommer fra en stilling som kommunikationschef hos Maersk Transport & Logistics Division.



- Jeg glæder mig meget til opgaven med at samle og løfte Nordeas samlede kommunikationsindsats på tværs af markeder og discipliner, siger Sara Helweg-Larsen i en meddelelse fra banken.



Hun tiltræder stillingen per 1. maj 2017.



Nordea kan desuden fortælle, at Roberta Alenius 1. april tiltræder stillingen som leder af Group External Communications. Roberta kommer fra en stilling som chef for Telias svenske kommunikationsafdeling.



- Kommunikation er afgørende for vores relationer med både kunder og samfundet som helhed. Så jeg er meget glad for at meddele, at vi har ansat en ny leder af Group Communications - Sara Helweg-Larsen fra Danmark - og en ny leder af Group External Communications - Roberta Alenius fra Sverige. Jeg glæder mig til at byde dem begge velkommen, siger Nordeas koncernchef, Casper von Koskull i meddelelsen.



/ritzau/FINANS