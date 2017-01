Barnebrude skal være fortid i Danmark, mener regeringen, som torsdag fik et lovforslag stemt igennem om emnet.



Derfor bliver det per 1. februar 2017 forbudt at gifte sig, hvis man er under 18 år.



Regeringspartierne samt Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet stemte for lovforslaget, mens Alternativet, Enhedslisten, De Radikale og SF stemte imod. I alt stemte 85 for, mens der var 21 stemmer imod lovforslaget.



