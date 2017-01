Medie: Danske kvinder sigtet for at ville tilslutte sig IS

To 18-årige kvinder fra Københavns Vestegn er i al hemmelighed blevet sigtet for at ville tilslutte sig Islamisk Stat i Syrien. Det er første gang, at danske kvinder er blevet sigtet for at forsøge at rejse ned til gruppen.



Det fortæller Radio24syv, der har fået oplysningen bekræftet fra flere kilder, herunder kilder i politiet. Officielt vil Københavns Politi hverken be- eller afkræfte sigtelsen.



Ifølge Radio24syv forlod de to kvinder Danmark i løbet af sommeren 2016, hvor de rejste til Tyrkiet - angiveligt med henblik på at rejse videre til Syrien.



Så langt nåede de dog ikke, da de i stedet vendte hjem til Danmark efter et par uger i Tyrkiet.



Alligevel har Københavns Politi nu i al hemmelighed sigtet de to for episoden.



Ifølge Radio24syvs oplysninger er kvinderne sigtet efter straffelovens paragraf 114 - også kaldet terrorparagraffen.



Først i 2006 blev det muligt for politiet at sigte mistænkte personer uden konkret bevis på medvirken til terror.



Tidligere operativ chef for PET Hans Jørgen Bonnichsen vurderer, at det blandt andet er derfor, at Københavns Politi nu har rejst sigtelse.



- Man rejser den her sigtelse for (...) at se, om man kan statuere et eksempel i forhold til fremtidige sager. Således kan man finde ud af, om det er det rette redskab til at forhindre, at unge mennesker tager til Syrien og bliver kanonføde i krig for Islamisk Stat, siger han til Radio24syv.



I foråret 2016 oplyste PET, at op mod 135 danske statsborgere var rejst til Syrien eller Irak siden 2012 for at tilslutte sig en terrorbevægelse, og at op mod 10 procent af de 135 - svarende til 13-14 personer - var kvinder.



Siden er der ifølge Radio24syvs oplysninger yderligere mindst syv danske kvinder, der i sommeren 2016 er rejst mod Syrien.



Dermed er antallet af kvinder, der har forsøgt at tilslutte sig en terrorbevægelse i Syrien eller Irak, steget til op mod 20 siden 2012.



