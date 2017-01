Det skriver medierne: 2017 bliver et hårdt år for luftfarten

Berlingske Business



Lauritz.com bryder børsregler om markedsmisbrug

Auktionsselskabet Lauritz.com risikerer en påtale fra Finanstilsynet efter hidsig aktiehandel fra topledelsen. Professor i børsret kalder sagen "ud over grænsen". Lauritz.com beklager fejlen. (Forside, side 6-7)





Jyske skrotbrødre tryner skat



Det er ikke rimeligt, at der skal betales moms to gange for den samme vare, mener to jyske skrotbrødre, der siden 2009 har kæmpet mod Skats tolkning af momsreglerne. EU giver dem ret.



Et hårdt slag i vente for luftfarten



2017 bliver et hårdt år for luftfarten, hvor flyselskaberne skal kæmpe hårdere for at holde en tilfredsstillende indtjening. Årsagen er ikke mindst, at kapaciteten vil vokse mere end kundernes rejselyst. Lavprisselskaberne vil øge presset på de traditionelle europæiske flyselskaber. (Side 17)





Statens olieindtægter falder 9 mia. kr.



Mærsk krævede en ny rammeaftale for Nordsøen inden nytår – men det lykkedes ikke. Nu viser nye tal, at statens olieindtægter er halveret på et år, og det kan gøre det svært, at nå frem til en aftale, mener overvismand Michael Svarer. I Mærsk ses der et stort potentiale i Nordsøen. (Forside, side 6-7)



Børsnotering af Mærsks energidivisioner vil vær en fordel



A.P Møller-Mærsk hælder mod en børsnotering af energidivisionerne, som ligger under Maersk Energy. Dermed står det nu klart, at fremtiden for Maersk Oil, Maersk Drilling, Maersk Tankers og Maersk Supply Service ligner separate børsnoteringer frem for frasalg eller joint ventures. Det vil være en fordel for investorerne, mener analytiker. (Side 8)



Stiftere gør klar til at sælge flysucces



TP Aerospace laver store overskud på at købe brugte reservedele til fly og sætte dem i stand. Nu vil selskabets to stiftere sælge ud af deres succes. (Side 9)







