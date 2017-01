Donald Trump: Jeg bryder mig ikke om Twitter

to the U.S., but had nothing to do with TRUMP, is more FAKE NEWS. Ask top CEO's of those companies for real facts. Came back because of me! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2017

Totally biased @NBCNews went out of its way to say that the big announcement from Ford, G.M., Lockheed & others that jobs are coming back... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2017

USA's kommende præsident, Donald Trump, er ikke fan af det sociale medie Twitter. Også selvom det typisk er her, han kommer ud med sine holdninger.Alene i år har republikaneren og forretningsmanden tweetet 125 gange, hvor han har kommenteret på alt fra sit syn på grænsepolitikken over for Mexico til Alec Baldwins parodi af ham i tv-showet Saturday Night Live.Men i et interview med Fox News slår Trump nu fast, at han i en perfekt verden hellere ville bruge sin tid på noget andet end at tweete."Prøv at hør, jeg bryder mig ikke om at tweete, jeg har andre ting, jeg kan tage mig til," siger Trump til Fox News og skyder skylden på hans store Twitter-aktivitet på de gængse medier."Men jeg får meget uærlig omtale, meget uærlig presse. Og det er den eneste måde, jeg kan komme med et modsvar. Når folk bringer forkerte oplysninger om mig, kan jeg sige det og tage til genmæle," lyder det fra Trump.Donald Trump bliver taget i ed som præsident ved en ceremoni på Capitol Hill nu på fredag.