Iraks hær erklærer østsiden af Mosul generobret fra IS

Irakiske styrker har generobret den østlige del af Mosul fra Islamisk Stat, meddeler en ledende irakisk general onsdag.



Det betyder, at bydelen på den østlige bred af floden Tigris igen er på den irakiske stats hænder.



Meldingen kommer fra general Taleb Sheghati al-Kenani, som onsdag har holdt et pressemøde i den kristne by Bartella i det nordlige Irak, skriver nyhedsbureauet AFP.



Hæren har været tæt på at genvinde østsiden af den store by, som blev erobret af Islamisk Stat (IS) i 2014.



Iraks premierminister, Haider Abadi, lovede inden jul, at IS ville være presset ud af Mosul inden nytår. Sådan gik det ikke.



En stor offensiv ledet af Irak - med USA i kulissen - blev indledt i efteråret.



Men trods den store forskel i styrke mellem koalitionen og ekstremisterne har det vist sig at være et uhyre vanskeligt slag.



De irakiske styrker har på et universitetsområde i byen fundet kemikalier, som IS skal have forsøgt at bruge til våben.



FN siger, at ekstremisterne fik fingre i atomart materiale, som var beregnet til forskning på universitetet, da de indtog Mosul i 2014.



IS har angiveligt anvendt sennepsgas ved flere lejligheder i Syrien og Irak, rapporterer nyhedsbureauet Reuters.



