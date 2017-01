Merkel søger genvalg som Tysklands kansler 24. september

Det bliver 24. september i år. Valget til Forbundsdagen i Berlin ligger nu fast, meddeler den tyske regering i en pressemeddelelse.



Det lå i forvejen fast, at det vigtige valg, der vil blive fulgt med stor spænding i hele Europa, skulle finde sted til efteråret.



Men datoen er først onsdag faldet på plads. Der er klare regler for, hvordan en valgdag fastlægges i Tyskland.



Angela Merkel bekræftede i november, at hun vil genopstille ved valget, og hun går efter en ny periode som forbundskansler.



Hun har været kansler siden 2005.



Den tyske socialdemokrat Martin Schulz, der netop er gået af som Europa-Parlamentets formand, har sagt, at han stiller op ved valget.



Han regner dog ikke med at stille op som kanslerkandidat næste år ifølge Der Spiegel.



Tysklands udenrigsminister, Frank-Walter Steinmeier, bliver landets næste forbundspræsident i stedet for Joachim Gauck. Det er stået klart siden sidste år.



/ritzau/