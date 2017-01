Den tidligere amerikanske præsident George H.W. Bush er blevet indlagt på et hospital i Houston i staten Texas, efter at han fik et ildebefindende.



- Han er der nu. Han har det godt, siger Jean Becker, lederen af ekspræsidentens stab, ifølge Houston Chronicle.



Hun fortæller, at lægerne har flere teorier om Bush' tilstand. Han tager godt imod den behandling, som han får.



Bush er indlagt på Houston Methodist Hospital.



Lægerne på hospitalet vurderer, at han kan udskrives i løbet af de kommende dage.



George H.W. Bush er 92 år. Han var præsident fra 1989-1993. Hans ældste søn, George W. Bush, blev senere præsident og sad på posten fra 2001 til 2009.



Den ældre Bush blev i 2015 indlagt med en fraktur i nakken, efter at han var faldet i familiens hus i Kennebunkport.



Sidste år blev han indlagt med vejrtrækningsproblemer. Han blev udskrevet nogle dage senere.



