Det skriver medierne: Tivoli satser millioner på digital fremtid

Berlingske Business



Tivoli satser millioner på digital fremtid



Tivoli-direktør Lars Liebst har afsat et tocifret millionbeløb til havens digitale fremtid. Lars Liebst vil gøre Tivoli digital med alt, hvad det indebærer af den computersimulerede virkelighed, der kaldes virtual reality. (Side 3)



SAS i ingenmandsland



Politikerne på Christiansborg har ingen løsninger på "problemet med det nordiske klenodie SAS." Luftfartselskabet har voldsomt ondt i omkostningskontoen, og derfor er SAS langt fremme med konkrete planer om at udflage en del af flyflåden til lavomkostningslande som eksempelvis Irland. (Side 8)





Carlsberg endelig klar med ny direktør



Stillingen som øverste chef for Carlsberg i Danmark har stået ledig siden juli, da topledelsen fyrede Carsten Hähnel. Afløseren er nu fundet internt i bryggeriet, hvor den 42-årige Søren Brinck er udpeget til ny dansk direktør. (Side 9)





Jyllands-Posten Erhverv





Nykredits argumenter skydes i sænk af Standard & Poor's



Nykredits begrundelse for at lade sig børsnotere holder ikke vand, lyder det fra et af verdens største ratingbureauer. Også erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) afviser Nykredits argumenter om, at det er nødvendigt at gå på børsen for at leve op til fremtidige kapitalkrav. (Forside, side 6-7)





Syd Energi vil sælge ud af Dong



Dong Energy kan meget snart blive en stor aktionær fattigere, da energiselskabet Syd Energi har sat sine godt 3,6 mio. aktier til salg. Når salget går igennem, vil Syd Energi ikke længere eje aktier i Dong. (Side 4)





Arabiske millioner til dansk smykkeeventyr



Smykkekæden Amazing Jewelry åbner butikker i en række lande i Mellemøsten sammen med lokale partnere. Jesper "Kasi" Nielsen står bag den danske smykkekæde. (Side 4)





Børsen



Thulesen Dahl kræver dansk EU-afstemning



Storbritannien vil ud af EU, og Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, fastholder sit krav om, at Danmark får samme aftale som briterne. Lars Løkke afviser dansk folkeafstemning. (Forside, side 12-13)





Milliardregn over dansk biotekselskab



Forward Pharma har ramt en guldåre ved at indgå forlig med den amerikanske medicinalgigant Biogen. Aftalen kan sende over 40 mia. kr. i Forward Pharmas kasse. (Side 6-7)



/ritzau/FINANS