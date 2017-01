Retten i Glostrup har frifundet en 53-årig mand for en anklage om bestikkelse. Manden modtog tilbage i 2010 et fjernsyn til 20.000 kroner fra it-leverandøren Atea.



Men det skete, efter at mandens ansættelse i DSB var ophørt, og derfor var der ifølge retten ikke tale om bestikkelse.



- Det er ikke med den til domfældelse fornødne sikkerhed godtgjort, at han modtog dommen i forbindelse med sin tjenesteudøvelse, siger retsformand Nanna Blach.



/ritzau/