Live: Theresa May: "Vi forlader EU - vi forlader ikke Europa"

Storbritannien er klar til at melde sig ud af EU.Ifølge flere engelske medier går premierminister Theresa May efter en såkaldt hård brexit, der bl.a. betyder, at Storbritannien forlader det indre marked.Tirsdag klokken 12:45 holder Theresa May pressemøde, hvor hun vil fremlægge sin plan for kongerigets udmeldelse af EU.Børsen liveblogger under hele pressemødet. Hvis du bruger Børsen-appen på mobilen, kan du desværre ikke se livebloggen, men skal i så fald åbne hjemmesiden via en browser.