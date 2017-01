Facebook åbner iværksætterhus i europæiske hovedstad

Europæiske iværksættere får en ny rugekasse at arbejde ud fra, når Facebook-koncernen åbner et nyt startup-hus, lover driftsdirektør Sheryl Sandberg.



Ifølge Bloomberg News vil Facebook åbne en såkaldt inkubator i Paris, når en af Frankrigs rigeste mænd - telemilliardæren Xavier Niel - åbner et stort anlagt iværksætterdistrikt i byen.



Facebook vil selv have ingeniører på matriklen ved "Station F" i iværksætterdistriktet og tilbyde workshops og vejledning til iværksættere, lyder det.



"Paris er en hovedstad for madkultur, men det er har også en livlig teknologiscene. Vi kommer til at fortsætte med denne type investeringer her," siger Sheryl Sandberg til et arrangement i Paris med bl.a. Xavier Niel og Paris' borgmester, Anne Hidalgo.



Xavier Niel har lagt omtrent 250 mio. euro (knap 1,9 mia. kr.) for at omdanne en tidligere fragtterminal til et inkubatorområde.



Der bliver cirka 3000 skriveborde til udlejning, masser af sociale områder, og stedet har allerede fået tilslutning og lovning på bemanding fra bl.a. Facebook, onlinehandelskæmpen Vente-Privee og den prestigefyldte, franske handelsuniversitet HEC.