Tysklands forfatningsdomstol afviser forbud mod det højreekstreme parti NPD, skriver Reuters.



Forbundskansler Angela Merkels regering har støttet et ønske om at forbyde NPD, men det er ikke herfra, kravet kommer. Det er delstatsregeringerne gennem Forbundsrådet, der fungerer som overhuset i Tyskland.



Men i Karlsruhe fastslår forfatningsdomstolen tirsdag, at der ikke kommer forbud mod partiet, som Merkels talsmand, Steffen Seibert, gentagne gange kaldt en "antidemokratisk, fremmedfjendsk og antisemitisk fjende af forfatningen".



NPD blev stiftet i 1964. På den landspolitiske scene har partiet aldrig kæmpet sig over spærregrænsen på fem procent, men det er lykkedes at blive valgt ind i flere delstaters parlamenter.



/ritzau/Reuters