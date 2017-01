Usbeker tilstår skudmassakre på klub i Istanbul nytårsnat

Relateret indhold Artikler

En usbekisk mand erkender sig skyldig i skudmassakren på en natklub i Istanbul natten til 1. januar, oplyser Istanbuls guvernør, Vasip Sahin.



Manden blev pågrebet mandag under en stor politiaktion i en lejlighed i Esenyurt, der ligger i den vestlige udkant af den tyrkiske millionby.



- Terroristen har tilstået forbrydelsen, siger Sahin.



Usbekeren udførte angrebet for den ekstremistiske gruppe Islamisk Stat, uddyber guvernøren. 39 blev dræbt.



Abdulgadir Masharipov havde modtaget træning i Afghanistan, og han taler fire sprog.



Hans fingeraftryk passer med aftryk, der er fundet på gerningsstedet.



En irakisk mand og tre kvinder fra Egypten og Afrika blev også anholdt i lejligheden, hvor usbekeren opholdt sig.



- Det er tydeligt, at angrebet blev udført for Daesh (Islamisk Stat, red.), siger Sahin.



Irakeren og de tre kvinder har også forbindelser til jihadisterne ifølge guvernøren.



Medier i Tyrkiet har tidligere rapporteret, at Masharipov blev pågrebet sammen med sin fireårige søn. Det var ikke tilfældet, siger Vasip Sahin.



To våben, magasiner og 197.000 dollar blev beslaglagt under aktionen i lejligheden.



Guvernøren fortæller, at det tyder på, at usbekeren havde krydset grænsen til Tyrkiet illegalt.



Over halvdelen af ofrene var udlændinge, da natklubben Reina blev angrebet under en nytårsfest.



De kom fra blandt andet Tyskland, Belgien, Frankrig og en række lande i Mellemøsten. Yderligere 65 personer blev såret i angrebet.



Det lykkedes gerningsmanden at flygte fra stedet. Siden har en menneskejagt været i gang i Tyrkiet.



Omkring 2000 betjente har været beskæftiget med at finde manden, fortæller guvernøren. 152 adresser er blevet ransaget i forsøget på at opklare massakren.



Kort efter angrebet trykte tyrkiske medier et foto af den formodede gerningsmand.



Det foto er ifølge tyrkiske medier et foto af Masharipov.



/ritzau/AFP