Relateret indhold Artikler

Netmediet Modkraft.dk, der er kendt for sin venstreorienterede agenda, lukker efter 17 år.



Det bekræfter udgiveren Monsun ifølge fagbladet Journalisten.



"Mediebureauet Monsun er et medarbejder-kooperativ, som blandt andet er sat i verden for at støtte progressive medier. Modkraft blev vores primære opgave, fordi det voksede og voksede. Det er blevet en meget stor opgave at lave et Modkraft, der giver mening, og på den måde kan man sige, at vi har sejret os ind i helvede," siger Maj-Britt Milsted, daglig leder i Monsun, til Journalisten.



Monsun skrev søndag i en mail til medarbejderne på Modkraft, at mediet lukker og slukker omkring 1. februar.