Rusland håber USA vil spille rolle i syrisk fredsmøde

Den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, siger, at han håber, at den kommende amerikanske administration under Donald Trump vil være til stede ved syriske fredsforhandlinger i Kasakhstan.



Fredsforhandlingerne skal ifølge planen indledes den 23. januar i Kasakhstans hovedstad, Astana.



Lavrov, som tirsdag holdt sin årlige pressekonference, udtrykker håb om, at Trump-administrationen vil prioritere en invitation til fredsforhandlingerne.



Han byder det samtidig velkomment, at Trump har gjort det klart, at han vil prioritere kampen mod terrorisme højt.



- Rusland håber på et mere effektivt samarbejde med Trump om Syrien, end det Rusland havde med Obama-administrationen, siger han.



Både regimet omkring den syriske præsident, Bashar al-Assad, og Syriens opposition har givet tilsagn om, at de vil deltage i samtalerne i Astana.



Våbenhvilen og de planlagte forhandlinger omfatter ikke den militante gruppe Islamisk Stat og radikale jihadistgrupper.



/ritzau/Reuters