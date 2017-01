Det skriver medierne: Nets pumpede aktionærtal kunstigt op

BERLINGSKE BUSINESS



SAS GØR KLAR TIL UDFLAGNING TIL IRLAND



Det skandinaviske luftfartsselskab SAS er langt med planerne om at udflage flere fly til Irland, sådan som Norwegian allerede har gjort. Det giver mulighed for billigere arbejdskraft, siger britisk professor, mens flere danske politikere er bekymrede. (Forside, side 4-5)





NETS KOM TIL AT PUMPE AKTIONÆRTAL KUNSTIGT OP



Nets er ved en fejl kommet til at overdrive, hvor mange nye aktionærer selskabet fik ved børsnoteringen sidste år. Nets oplyste, at der var 42.000 nye aktionærer ved børsnoteringen, men det rigtige tal er 30.000. Siden har yderligere 7000 investorer solgt deres aktier, og derfor har Nets i dag 23.000 forskellige aktionærer tilbage. (Side 8)





JYLLANDS-POSTEN ERHVERV



DANSKE VIRKSOMHEDER ER DÅRLIGE TIL NETHANDEL



Mens de danske virksomheder har godt fat i at sælge varer til de danske forbrugere over nettet, går det helt anderledes dårligt, når det kommer til salg af varer online til udenlandske virksomheder. Kun 2 pct. af Danmarks samlede eksport sker via websalg, og kun 7 pct. af de danske virksomheder sælger varer over nettet til udlandet. (Side 4)





BØRSEN



CAFÉKÆDE I FREMGANG SER MOD UDLANDET



Den landsdækkende cafékæde Vivaldi har lavet et rekordoverskud på 11,4 mio. kr. Næste skridt er udlandet siger bagmanden, Chibo Deliktas. (Side 10)





DALOON-ARVING OPGIVER SALG AF BAGERISUCCES



Hemming Van, der solgte Daloon i 2015, har forsøgt at sælge ud af madsuccesen Easyfood. Men ingen fonde ville betale den pris, han forlangte, erkender han. (Side 11)





RÅDGIVERFIRMA HJÆLPER TIL SVENSK BØRSNOTERING



Rådgivningsfirmaet Gemstone Capital vil hjælpe danske virksomheder med at blive børsnoteret i Sverige. (Side 12)





NYKREDITS FORKLARING PÅ GEBYRHOP VÆKKER VREDE



Nykredits kunder mener, at koncernen har rodet sig ud i et forklaringsproblem om forhøjelsen af bidragssatserne. For Basel-komitéen har udskudt offentliggørelsen af nye anbefalinger til finansiel regulering, og den er blevet brugt som begrundelse for at hæve bidragssatserne. (Side 12)



/ritzau/FINANS