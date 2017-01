Nordirland skal til valg i utide efter regeringskollaps

Relateret indhold Artikler

Nordirland skal vælge nyt lokalparlament 2. marts, efter at selvstyreregeringen er kollapset.



Det oplyser den britiske minister for Nordirland, James Brokenshire. Han foreslår parlamentet at vedtage en forordning, så den nordirske forsamling bliver opløst 26. januar, og der holdes valg 2. marts.



"Ingen bør undervurdere den udfordring, der venter de politiske institutioner her i Nordirland, og hvad der er på spil," siger Brokenshire ifølge avisen Belfast Telegraph.



Udskrivningen af valg i utide sker, en uge efter at viceførsteminister Martin McGuinness trak sig fra sin post.



Den fremtrædende politiker fra det republikanske parti Sinn Féin gik i protest mod førsteminister Arlene Fosters håndtering af et omstridt tiltag for grøn energi. Planen vil koste skatteyderne knap en halv milliard pund (4,2 milliarder kroner).



Uenighederne om energipakken har ført til debat om en række andre emner. Det splitter koalitionsregeringen bestående af Det Demokratiske Unionist Parti (DUP) og Sinn Féin, skriver britiske BBC.



DUP's formand, Arlene Foster, beskylder Sinn Féin for bevidst at have udløst et valg, fordi partiet ikke brød sig om udfaldet af valget i maj.



"De har fremtvunget et valg, der sætter Nordirlands fremtid og stabilitet på spil, og som ikke passer andre end dem selv," siger hun.



Den britiske premierminister, Theresa May, forsøgte personligt at gribe ind for at forhindre den nordirske regerings kollaps. Men forgæves, skriver nyhedsbureauet dpa.



/ritzau/Reuters