Topøkonom: Brexit bliver en fuser

Økonomiprofessor Kenneth Rogoff fra Harvard University i Boston tror ikke, at Storbritannien træder ud af EU-samarbejdet. Det siger han på Skagen Fondenes nytårskonference i Stockholm, rapporterer nyhedsbureauet Direkt.



"Jeg tror ikke, at de vil gøre det. Det er så skørt," siger Kenneth Rogoff, der ikke mener, at briterne har en levedygtig plan for en udmelding af EU klar.



"Det tager normalt fem år at forhandle en handelsaftale og yderligere fem år at indføre den. Under den tidsperiode bliver det vanskeligt," siger Kenneth Rogoff.



Den britiske premierminister Theresa May har varslet en hård brexit, og hun er parat til at forlade EU's indre marked og den europæiske toldunion. Det ventes at blive en del af hendes tale tirsdag, når Theresa May fortæller om landets planer for brexit.



"De ved ikke hvad de gør. Hele sagen er en ubeskrivelig katastrofe. På lang sigt, mere end ti år fra nu, er det ikke klart hvad der er bedst for Storbritannien, men på kort sigt vil brexit være meget smertefuldt," mener Kenneth Rogoff, ifølge Direkt.



Han anerkender, at lederne i Storbritannien siger, at Storbritannien skal forlade EU, men han mener, at eliten ikke har haft ret om særlig meget i landet.



"Jeg tror, at den britiske elite tror, at brexit kommer til at ske, men det betyder ikke, at det bliver sådan," siger Harvard-økonomen, der mener, at odds for en hård brexit er under 50 pct., fordi det vil være et hårdt slag for den britiske økonomi.