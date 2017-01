EU-chef: EU vil 100 pct. sikkert holde sammen

EU vil 100 pct. sikkert holde sammen.



Det siger EU's udenrigschef, Federica Mogherini, efter at USA's kommende præsident, Donald Trump, har forudsagt, at flere lande end Storbritannien vil forlade EU.



"Jeg tror, at Den Europæiske Union vil holde sammen," siger Mogherini mandag efter et udenrigsministermøde i Bruxelles.



"Det er jeg 100 pct. overbevist om," siger hun.



Mogherini siger samtidig, at hun respekterer Donald Trumps meninger, selv om hun selv tror, at "Den Europæiske Union vil være o.k. i fremtiden".



I et interview med den britiske avis The Times og tyske Bild har Donald Trump mandag også sagt, at Nato er forældet.



Det har Kremls talsmand, Dmitrij Peskov, mandag erklæret sig enig med Donald Trump i.



Men den tyske udenrigsminister, Frank-Walter Steinmeier, siger, at Trumps udtalelser har skabt bekymring og fyldt meget på EU-udenrigsministrenes møde i Bruxelles.



"Vi har spekuleret og diskuteret, hvordan den fremtidige amerikanske udenrigspolitik kunne se ud," siger Steinmeier.



"De transatlantiske forbindelser forbliver fundamentet under Vesten, og vi må arbejde på, at dette fundament forbliver intakt," siger han.



Donald Trump siger i et interview også, at han støtter en hurtig amerikansk handelsaftale med Storbritannien, der nu forlader EU.



Men sådan en handelsaftale kan briterne ikke forhandle om, så længe de er med i EU. Og det er de stadig, siger Mogherini.



"Det er helt klart, at så længe et land er medlem af EU, er der ingen bilaterale forhandlinger om nogen handelsaftale med tredjepart," siger Mogherini.



Hun siger samtidig, at det er den britiske udenrigsminister, Boris Johnson, "enig med mig i".



Boris Johnson sagde mandag ved ankomsten til EU's udenrigsministermøde, at det er fremragende, at Trump er klar til en hurtig handelsaftale med briterne.



"Jeg synes, at det er meget gode nyheder, at USA vil lave en frihandelsaftale med os og vil gøre det hurtigt," sagde Johnson.



