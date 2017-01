Tryghed og løn bliver temaer ved transportforhandlinger

Tryghed for de ansatte og fortsat god konkurrenceevne for virksomhederne.



Det bliver blandt hovedtemaerne, når Dansk Industri og 3F Transport skal forhandle en ny overenskomst på plads for de 35.000 ansatte på transportområdet.



Sådan lyder markeringerne fra de to parter forud for de kommende ugers møder.



- Der er et gennemgående tema for vores medlemmer, og det handler om tryghed, siger Jan Villadsen, der er formand for 3F Transport.



Her har man spurgt medlemmerne om, hvad de gerne vil have med i den nye overenskomst.



Mange har svaret, at de i kraft af efter- og videreuddannelse vil sikre sig bedst muligt mod, at deres kompetencer bliver utidssvarende.



Og så er det også et stort ønske i højere grad at kunne tilrettelægge sin arbejdstid selv.



- Tiden er måske inde til, at man ikke behøver at være på arbejde 37 timer hver uge, men at det måske kan indrettes mere fleksibelt, siger Jan Villadsen.



Hos Dansk Industri er fokus først og fremmest på at fastholde den positive udvikling, som dansk erhvervsliv har oplevet siden 2010.



- Beskæftigelsen er øget og ledigheden er faldet, og den gode udvikling er et resultat af, at vi har indgået fornuftige overenskomster med hinanden.



- Derfor spørger vi, om vi ikke skal sikre, at fremgangen fortsætter. Det kan man ikke gøre, uden at vi er konkurrencedygtige, siger Karsten Dybvad.



I den formulering ligger i sagens natur, at arbejdsgiverne ikke forventer alt for store lønstigninger. Til det svarer Jan Villadsen:



- Jeg ville være en dårlig tillidsmand, hvis ikke jeg syntes, at vi havde lidt til gode på lønnen.



- Vi har også været tilbageholdende i 2010, 2012 og 2014, siger 3F-formanden.



Forhandlingerne på transportområdet omfatter blandt andet lagerarbejdere, chauffører og havnearbejdere. De danner ofte grundlaget for øvrige forhandlinger på normallønsområdet.



/ritzau/