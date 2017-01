Rusland afventer atomudspil fra præsidenten Trump

Relateret indhold Artikler

Det er for tidligt at kommentere et forslag fra USA's kommende præsident, Donald Trump, om nedrustning af atomvåben til gengæld for en ophævelse af sanktioner indført mod Moskva i forbindelse med konflikten i Ukraine.



Sådan lyder det fra Kreml mandag.



Mindre end en uge før sin indsættelse som præsident har Trump i et interview med den britiske avis The Times erklæret sig parat til at gå i en helt anden retning end EU og fjerne USA's sanktioner over for Rusland.



Kremls talsmand, Dmitrij Peskov, siger på et pressemøde, at Rusland vil vente med at kommentere udspillet fra Trump, indtil han er indsat som præsident.



Talsmanden afviser også forlydender om, at der skulle være aftalt et møde mellem Trump og præsident Vladimir Putin.



Til et spørgsmål om, hvorvidt Rusland ligesom Trump opfatter Nato som forældet, siger Peskov, at Moskva længe har givet udtryk for den holdning.



- Disse sanktioner mod Rusland - lad os se, om vi ikke kan lave nogle gode aftaler med Rusland, siger Trump i interviewet med The Times.



Han langer også ud efter Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, som ifølge Trump begik en "meget katastrofal fejl" ved at åbne grænserne for flygtninge.



- Et af EU's problemer er strømmen af flygtninge og migranter, siger Trump, der betegner Angela Merkel som EU's vigtigste leder.



Hun begik en meget katastrofal fejl, og det var at tage imod alle de illegale migranter, hedder det.



Tyskland tog i 2015 imod knap 900.000 asylansøgere.



USA's kommende leder giver samtidig udtryk for tvivl omkring EU's sammenhold.



- Jeg tror, at brexit bliver en fantastisk ting. Jeg mener, at Storbritannien gjorde klogt i at komme ud, siger Trump.



Han forudsiger, at flere lande vil følge i briternes fodspor.



- Jeg tror, at folk ønsker deres egen identitet. Så hvis du spørger mig, så tror jeg, at andre vil forlade EU.



/ritzau/Reuters