Syriske oprørsgrupper før forhandlinger: Våbenhvile er vigtigst

Syriske oprørsgrupper har besluttet at deltage i russisk-støttede fredsforhandlinger i Kasakhstan. De er ved at sammensætte en delegation, skriver nyhedsbureauet Reuters med henvisning til talsmænd for oprørerne.



Meldingen om oprørernes vilje til at deltage er en diplomatisk sejr for Rusland, vurderer kilder overfor nyhedsbureauet.



Oprørsgrupperne har truffet beslutningen ved møder i den tyrkiske by Ankara, og de arbejder på at sammensætte en delegation, som bliver anderledes end den, som de sidste år sendte til fredsforhandlinger i Genève.



- Oprørsgrupperne vil være til stede, og det første, som de vil have på forhandlingsbordet er spørgsmål omkring våbenhvilen og regimet overtrædelser af den, siger en talsmand fra oprørsgruppen Den Frie Syriske Hær.



Talsmanden er uofficiel og ønsker ikke at blive nævnt ved navn. En officiel talsmand for oprørsgruppen er ikke udpeget endnu.



En anden repræsentant for oprørerne, Zakaria Malahifji fra Fastaqim oprørsgruppen, siger, at "de fleste grupper ønsker at deltage".



- Diskussionerne skal handle om våbenhvile, humanitær hjælp og frigivelse af fanger.



De planlagte fredsforhandlinger om Syrien, som er kommet i stand på initiativ fra Rusland og Tyrkiet, vil blive indledt i Kasakhstan 23. januar, oplyser en kilde i det russiske udenrigsministerium til det franske nyhedsbureau AFP.



Våbenhvilen og de planlagte forhandlinger omfatter ikke den militante gruppe Islamisk Stat og radikale jihadistgrupper.



Den syriske præsident, Bashar al-Assad, siger, at hans regering er parat til at forhandle om "alting" i Kasakhstan.



Disse forhandlinger finder sted ud over de forhandlinger, som er under forsæde af FN i Genève.



- USA skal helt sikkert inviteres med, og det er også, hvad vi har aftalt med Rusland, sagde den tyrkiske udenrigsminister, Mevlüt Çavusoglu, til en gruppe journalister ved en international konference i Genève torsdag i sidste uge.



Rusland og Tyrkiet fik i december indført en våbenhvile i det krigshærgede Syrien. Våbenhvilen begyndte 30. december og blev indgået, uden at USA var indblandet.



/ritzau/Reuters