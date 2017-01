Uber-chauffør: Stikkermetoder bremser os ikke

Uber-chauffør Nicolai Jørgensen får mandag svar på, om en kørsel i januar 2015 fra Reventlowsgade i København til Valby var ulovlig.



Mandag falder der nemlig dom i Københavns Byret, hvor han er tiltalt for piratkørsel for at køre en mand fra taxabranchen en tur på otte kilometer.



Uber-chaufføren, der også er formand for Foreningen for Deleøkonomi, forventer at blive frikendt.



Ellers "forsvinder samkørselsbegrebet ud af det danske sprog", mener han.



Og han er klar til at gå skridtet videre, hvis Københavns Byret ikke er enig i den betragtning.



- Sagen vil blive anket på stedet, såfremt jeg skulle få en bøde. For det første er vi selvfølgelig uenige i samkørselstaksterne. Og for det andet er der nogle EU-retlige regler, der slet ikke er blevet kigget på endnu.



- Man har fuldstændig isoleret set på taxaloven og egentlig glemt, at vi er en del af det indre marked og den Europæiske Union, siger han.



Sagen er speciel, fordi det angiveligt var en taxachauffør, der bookede turen på Uber under navnet "John".



Taxachaufføren fortalte efterfølgende Nicolai Jørgensen, at han havde i sinde at politianmelde Nicolai Jørgensen for kørslen. Den metode er Uber-chaufføren mildest talt ikke tilfreds med.



- Man skal jo tilbage til Anden Verdenskrig for at finde lignende stikkermetoder, hvis man skal bruge det udtryk, siger Nicolai Jørgensen.



- Taxabranchen har misforstået deres rolle i samfundet. Vi har en tredeling af magten, og der mener jeg ikke, at taxabranchen er en del af den.



Til avisen.dk bekræfter Søren Nicolaisen fra foreningen Taxiførere i Danmark, at en taxachauffør har kørt med Uber-biler for derefter at anmelde dem.



Derudover har Nicolai Jørgensen efter eget udsagn kun fået ti kroner i betaling for turen samlet.



Han har derfor et håb om, at han kan få en anden dom end de andre Uber-chauffører, der er blevet idømt bøder på mellem 2000 og 6000 kroner.



I december rejste anklagemyndigheden tiltale mod det hollandske selskab Uber BV for at medvirke til, at chauffører bryder taxaloven ved at samle passagerer op.



/ritzau/