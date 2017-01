Mandagens internationale avisuddrag med Samsung, Spacex og McDonald's

FINANCIAL TIMES (WWW.FT.COM):



LUXOTTICA OG ESSILOR FUSIONERER I TRECIFRET MILLIARDHANDEL



Det italienske solbrilleselskab Luxottica, som blandt andet ejer Ray Ban og Oakley, og franske Essilor, der producerer linser, fusionerer og skaber tilsammen et selskab med en markedsværdi på 50 mia. euro, eller 372 mia. kr. Brilleindustrien er en af de hurtigst voksende sektorer i verden, og det fusionerede selskab vil være den største spiller på det globale marked. (LUXOTTICA AND ESSILOR AGREE ?50GN MERGER)



LEHMAN BROTHERS' EUROPÆISKE BANKMÆND SAGSØGER KREDITORER FOR MILLIARDER



Den europæiske afdeling af den tidligere finansgigant Lehman Brothers, som gik konkurs i 2008, indleder mandag i London en retssag mod de kreditorer, som købte bankens gæld efter konkursen. De tidligere Lehman-bankmænd mener, at de skyldes 10 mia. pund, eller 84 mia. kr., da de europæiske afdelinger af banken fortsat havde rigeligt kapital i 2008. (LONDON COURT TO HEAR £10BN LEHMAN V LEHAMN CREDITORS' CLAIM)



PUNDET DYKKER KRAFTIGT FORUD FOR THERESA MAYS BREXIT-TALE



Pundet har modtaget gedigne tæsk siden Storbritanniens afstemning om at forlade EU i sommer og svækkes nu yderligere forud for premierminister Theresa Mays brexit-tale tirsdag. Pundet rammer for første gang siden oktobers såkaldte "flash crash" 1,20 mod dollaren og signalerer usikkerhed omkring Storbritanniens EU-exit. (POUND TUMBLES BELOW $1.20 AHEAD OF MAY'S BREXIT SPEECH)



DONALD TRUMP RETTER SKARP KRITIK MOD EU OG TYSKLAND



Donald Trump, som fredag vil indtage sin plads som USA's 45. præsident, langer hårdt ud efter EU, som han mener blot er et værktøj for Tyskland. Trump udtaler yderligere, at hans tillid til forbundskansler Angela Merkel muligvis ikke vil vare meget længere. Udtalelserne skaber frygt for det fremtidige forhold mellem Europa og USA. (DONALD TRUMP TAKES SWIPE AT EU AS 'VEHICLE FOR GERMANY')



SAMSUNGS ARVTAGER EFTERSØGES FOR BESTIKKELSE



Sydkoreanske anklagere efterspørger en anholdelse af vicedirektøren i Samsung, Lee Jae-yong, som også er arvtager og de facto leder af konglomeratet. Anklagerne lyder på, at Samsung har doneret millioner af dollar til den skandaleramte sydkoreanske præsident, Park Geun-hye, for at sikre godkendelse af en omstridt fusion mellem to datterselskaber. (SOUTH KOREA PROSECUTERS SEEK ARREST OF SAMSUNG HEIR APPARENT)







SPACEX AFFYRER RAKET MED 10 SATELLITTER



Elon Musks rumfartsselskab, Spacex, har oplevet en stor genoprejsning efter den succesfulde affyring af en raket med ti satellitter lørdag, efter at de oplevede en katastrofal eksplosion ved opsendelsen for fire måneder siden. Affyringen fra en luftbase i Californien er uvurderlig for tiltroen til Spacex, som skal forsøge at opbygge tillid fra både kommercielle investorer og den amerikanske regering, hvor de konkurrerer med etablerede spillere som Boeing og Lockheed Martin. (SPACEX RESUMES ROCKET LAUNCEHS BY LOFTING CLUSTER OF IRIDIUM SATELLITES)



LOCKHEED MARTIN NÆRMER SIG NY AFTALE MED KRITISKE TRUMP



Lockheed Martin nærmer sig en ny aftale med den amerikanske regering angående sit F-35 kampfly, hvilket er samme model som Danmark har købt 27 af. Selskabet vil dog sænke prisen på det topmoderne fly, efter at den kommende præsident, Donald Trump, kritiserede de høje omkostninger og truede med at skifte til Boeing. (LOCKHEED MARTIN 'CLOSE' TO NEW F-35 DEAL)







AIRBAGPRODUCENTEN TAKATA KENDER SIG SKYLDIG OG ÅBNER FOR OVERTAGELSE



Det japanske selskab Takata, som leverede defekte airbags til en række af store bilmærker og var skyld i 11 dødsfald og 180 skader i USA, har erklæret sig skyldig i at dække over skandalen og skal betale en bøde på 1 mia. dollar, eller 7 mia. kr. Nu leder selskabet efter en finansiel livslinje i form af en majoritetsovertagelse, som kunne komme fra den globale leder, svenske Autoliv. (WITH GUILTY PLEA, TAKATA CLEARS WAY FOR A LIKELY GLOBAL RESCUE)







VERDENS OTTE RIGESTE MENNESKER HAR LIGE SÅ MEGET SOM DE FATTIGSTE 50 PCT.



Verdens otte rigeste mennesker råder over samme formue som den fattigste halvdel af verdens befolkning, viser en ny undersøgelse foretaget af den britiske hjælpeorganisation Oxfam IBIS. Oxfam beskylder lave lønninger, skatteunddragelse og den stigende fokus på større profitmargener. De otte multimilliardærer, som inkluderer Microsofts Bill Gates og den berømte investor Warren Buffett, råder over 426 mia. dollar, eller knap 3000 mia. kr., tilsammen. Sidste år skulle man ifølge Oxfam kombinere verdens 62 rigeste for udligne verdens 50 pct. fattigste. (WORLD'S EIGHT RICHEST PEOPLE HAVE SAME WEALTH AS POOREST 50%)



BLACKROCK KRÆVER MINDRE LØNPAKKER TIL DEN ØVERSTE LEDELSE



Verdens største kapitalforvalter, Blackrock, truer med aktionæroprør og kræver mindre lønpakker til direktørerne i Storbritanniens største selskaber. I et brev til cheferne i mere end 300 britiske firmaer skriver den amerikanske kapitalforvalter, at de fremover kun vil godkende lønstigninger, hvis medarbejderne modtager en lignende stigning. Blackrock er noteret som investor i samtlige selskaber på FTSE 100 aktieindekset. (BLACKROCK DEAMNDS CUTS TO EXECUTIVE PAY AND BONUSES)







MCDONALD'S NYE VATIKANSKE RESTAURANT TILBYDER GRATIS BURGERE TIL ROMS HJEMLØSE



McDonald's skabte røre med åbningen af en ny restaurant blot et stenkast fra St. Peterskirken i Vatikanet, men fastfoodgiganten forsøger nu at sone sine synder ved at tilbyde tusindvis af gratis dobbelt-cheeseburgere til Roms hjemløse. Det nye tiltag begynder mandag i samarbejde med velgørenhedsorganisationen Medicini Solidale og skal forsøge at genvinde gunsten fra de vrede kardinaler, som klagede til paven om den nye amerikanske nabo i december. (VATICAN MCDONALDS TO HAND OUT THOUSANDS OF FREE CHEESEBURGERS TO ROME'S HOMELESS)







