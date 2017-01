Det skriver medierne: Slagsmål i toppen af Nykredit

BØRSEN



Magtkamp splitter spilduo - stifter får 50 mio for at gå



Den ene af ejerne bag en af landets største spilsucceser, Dino Patti, får 50 mio. kr. i hånden for at forlade Playdead. Makkeren Arnt Jensen er efter en heftig magtkamp eneejer af firmaet bag hitspillene Limbo og Inside. (Forside, side 6-7)



Parken-anklager går efter to års fængsel i kursfup-sag



Anklageren i sagen om kursfup i Parken kræver mindst to års fængsel til de to tidligere topfolk Flemming Østergaard og Jørgen Glistrup. (side 8)



Coolshop-direktør køber op i nordjysk stregrobot



Iværksættere skifter ud i ejerkredsen bag det lovende robotfirma, Intelligent Marking, der har fundet en niche i lynhurtigt at kunne male stregerne op på verdens fodboldbaner. (Side 10)



Møbelfirma tjener 42 mio på giganter i USA



I flere år var møbelkoncernen Midform tæt på konkurs. Nu har den forvandlet til en solid millionforretning med kontormøbler til amerikanske kæmpeselskaber. (Side 12)



Endless går igen konkurs i USA



Den kollapsede smykkevirksomhed Endless Jewelry er igen blevet taget under konkursbehandling i USA, hvor selskabets datterselskab Endless Jewelry North & South America er registreret. (Side 12)



Dansk husgigant brager frem i Tyskland



Den tyske byggebranche lokker med det største milliardmarked i 20 år. Det giver gyldne muligheder for danske virksomheder. Huscompagniet er en af dem. (Side 16-17)







Berlingske Business



Danfoss-topchef holder fokus på fordele ved digitalisering



Før årsmødet i World Economic Forum peger Niels B. Christiansen på, at en potentiel handelskrig mellem USA og Kina vil være en kostbar fejltagelse. Han opfordrer i stedet til at sætte fokus på, at digitaliseringen kommer til at skabe velstand og nye job. (Forside, side 8)



Piloter vil bevare tværbanen i Københavns Lufthavn



De planlagte udvidelser af Københavns Lufthavn indebærer, at den meget omdiskuterede tværbane sløjfes. Nu rejser danske piloter kritik af planen, da de mener, at en lukning af tværbanen vil forringe infrastrukturen. (Side 3)



Tidligere Parken-bosser kræves fængslet



Der bliver krævet to års ubetinget fængsel til de tidligere topfolk i Parken Jørgen Glistrup og Flemming Østergaard i sag om mulig kursmanipulation. Begge nægter sig skyldige. (Side 7)





Jyllands-Posten Erhverv



Bestyrelsen forsøger at holde oprørske kandidater ude af Nykredit



Bestyrelsesmedlemmer forsøger aktivt at påvirke, hvem der stiller op til repræsentantskabet, der vælger bestyrelsen. Men det er en kortslutning af den demokratiske proces, fastslår eksperter. (Forside, side 4-5)



SAS går til angreb på lufthavnens monopol



Indenrigstrafikken er en guldgrube for Københavns lufthavn, mener SAS, der vil have sænket priserne. Afgifterne skal bidrage til vækst og udvikling, siger lufthavnen. (Side 3)



Nu rykker de danske dronefirmaer



En ny lovpakke med lempeligere regler er på vej. Det giver ny luft til dronevirksomheder, der blandt andet ser et et kæmpestort potentiale for at bruge droner i offshoresektoren. (Side 8)



Kapitalmarkederne sluttede 2016 af på en fin manér



Aktierne kom groggy fra start i 2016, men kom sig, og takket være en god slutspurt blev det tabte indhentet og mere til. (Side 12)



/ritzau/FINANS