For 20 milliarder kroner skal Banedanmark udskifte alle togsignaler i hele Danmark. Men det store signalarbejde er i alvorlige problemer.



Projektet er allerede forsinket to år, og reserven på fire milliarder kroner er brugt. Transportminister Ole Birk Olesen (LA) vil derfor inddrage eksperter udefra til at lave et tjek af hele signalprojektet.



"Der er fortsat usikkerheder forbundet med planen for udrulningen. Jeg vil derfor tage initiativ til, at der gennemføres en ekstern kvalitetssikring af signalprogrammets opdaterede tidsplaner og økonomi," sagde han til Jyllands-Posten søndag.



De nuværende signalsystemer er omkring 60 år gamle og skyld i forsinkelser.



/ritzau/