Store dele af den københavnske metro er fredag aften ude af drift.



Der er tale om strækningerne mellem Nørreport-Islands Brygge og Nørreport-Lergravsparken. Det bekræfter Metro Service.



"Det skyldes tekniske problemer på Christianshavn, som vi desværre ikke har nogen tidshorisont på, hvornår de er helt løst," siger kommunikationsmedarbejder Beannie Kauling.



Togbusser er på vej til at blive indsat, og ifølge Metro Service vil de være klar omkring klokken 21.00 fredag aften.



"Men det nemmeste er at holde sig orienteret på Twitter eller lytte efter højttalerne på perronerne," siger Beannie Kauling.



Der var tidligere på aftenen meldinger om, at flere passagerer sad fast i togene. Siden ved 20-tiden skulle alle dog være sluppet fri, oplyser kommunikationsmedarbejderen.



/ritzau/