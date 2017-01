Færchfamilien køber herresæde

En af Jyllands eftertragtede herregårdsbygninger skifter igen ejer. Det er bygningen på slottet Løndal mellem Silkeborg og Horsens, der er handlet efter at være udbudt for 39 mio. kr. af EDC-mægleren Torben Larsen fra Silkeborg.



Det er Bjarke og Mette Færch, der er købere af ejendommen. De har købt Løndal sammen med Bjarke Færchs forældre, Lone Færch og Jon Johnsen. Tidligere har erhvervsmanden Lars Kolind og ægtefællen Vibeke Riemer haft ejendommen. Dette ægtepar solgte ejendommen til N. Foss A/S i 2016, men denne ejer der primært var interesseret i at erhverve skovdelene, og har nu solgt hovedbygningen.



Færchfamilien er primært kendt fra tobaksindustrien og plastproduktion.