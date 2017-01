Strid om milliarder forsinker metrobyggeri i København

Uenighed om milliarder af kroner betyder, at byggeriet af Cityringen flere steder er gået i stå.



Det skriver Berlingske på baggrund af en redegørelse fra Metroselskabet til Folketinget.



Stridens kerne er den samlede betaling, som hovedentreprenøren Copenhagen Metro Team (CMT) skal have.



Den lød oprindeligt på 18,1 milliarder kroner, men er siden blevet hævet til 22,2 milliarder kroner, og nu vil CMT have yderligere tre milliarder kroner.



En af årsagerne er angiveligt en tvist mellem CMT og underentreprenøren MT Højgaard om arbejdet med at indrette de nye stationer.



Den har ifølge redegørelsen betydet, at arbejdet flere steder er gået helt i stå.



"Den opståede tvist risikerer at forsinke færdiggørelsen af stationerne og dermed Cityringens åbningstidspunkt," står der.



/ritzau/