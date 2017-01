Boom i nethandel: Vi handlede for over 100 mia. kr. i 2016

Relateret indhold Artikler

Det bliver fortsat mere og mere populært at handle på nettet.



Det viser tal fra Dansk Erhverv, der har beregnet den samlede omsætning for e-handel sidste år.



Danskerne handlede sammenlagt for 111 milliarder kroner, svarende til en stigning på 22 procent sammenlignet med 2015.



"Forbrugerne har virkelig taget e-handlen til sig, og de danske detailhandlende har været gode til at etablere nethandelsmuligheder," siger Henrik Hyltoft, der er markedsdirektør i Dansk Erhverv.



Han forventer, at væksten vil fortsætte i 2017. Prognosen fra Dansk Erhverv lyder på, at omsætningen vil runde 120 milliarder kroner.



Det skyldes ikke mindst det store, uforløste potentiale inden for dagligvarehandel, hvor langt størsteparten fortsat foregår i de fysiske butikker og supermarkeder.



Cirka hver tredje krone, som danskerne handler for, havner i udenlandske netbutikkers kasser.



"Derfor er det vigtigt, at de danske skattemyndigheder prioriterer at kontrollere og indkræve moms fra udenlandske netbutikker, der sælger til danske kunder," siger han.



Danske Erhvervs beregninger er foretaget på baggrund af tal fra betalingsselskabet Nets.



/ritzau/