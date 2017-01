Militærforsker: Vi må opruste sårbart cyber-forsvar

El-nettet, banksystemer og offentlige myndigheder i Danmark er i fare for at blive hacket af cyberkriminelle fra Rusland.



Og de danske systemer er ikke nødvendigvis stærke nok, hvis angreb finder sted. Derfor er der god grund til at gøre mere ved internetsikkerheden.



Det mener seniorforsker og forsvarsekspert Flemming Splidsboel fra Dansk Institut for Internationale Studier.



"Det er et område, som er svært at få hold om, fordi vi gisner meget om, hvad der kan ske. Men jeg er overbevist om, at vi er blevet mere sårbare."



I et interview med Berlingske skitserer forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) billedet af den militære trussel, som Rusland i øjeblikket udgør mod Danmark.



Han fremhæver både klassisk, militær oprustning og russiske cyberangreb som en alvorlig trussel mod Danmark.



Og den beskrivelse kan Flemming Splidsboel i høj grad tilslutte sig.



"Det er en alvorlig trussel, vi har set udvikle sig i Rusland de seneste år. Især i Østersøområdet, hvor man opruster og har en truende adfærd. Det bør vi bestemt tage hånd om."



"Og på cyberområdet er det mit indtryk, at der er et stort sikkerhedsmæssigt efterslæb," siger Flemming Splidsboel.



Over for Berlingske påstår forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, at statsstøttede russiske hackergrupper er klar til at angribe danske systemer.



Hvis det lykkes, kan det styrke Ruslands position i blandt andet internationale forhandlinger, forklarer seniorforsker Flemming Splidsboel.



"Hvis eksempelvis russerne hacker sig ind, kan de finde ud af, hvad Danmark tænker og ved om Syrien, Ukraine og andre forhold. Rusland får på den måde bedre forudsætninger for at indgå i forhandlinger og træffe beslutninger."



"Desuden kan hackere offentliggøre eksempelvis telefonsamtaler for at udstille og delegitimere udvalgte ofre," siger Flemming Splidsboel.



Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen vil i løbet af foråret eller sommeren komme med et udspil om at tilføre flere penge til Forsvaret.



Hvor mange penge vil han dog ikke ud med.



/ritzau/