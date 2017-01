Byggeriet skabte 1000 nye job i fjerde kvartal

Byggeriet plejer at være en god indikator for, hvordan den danske økonomi går og har det.



Og ud fra de seneste tal fra Danmarks Statistik, er der ingen udsigt til nedgang her og nu.



De viser, at antallet af ansatte i byggeriet steg med 1000 personer til 162.100, når man korrigerer for sæson.



Det svarer til en stigning på 0,6 procent og følger trenden fra de seneste kvartaler.



Målt i faktiske tal er der således kommet 5600 flere i arbejde i fjerde kvartal, når man sammenligner med samme periode i 2015. Det svarer til en fremgang på 3,5 procent.



Den faggruppe, der har mærket mest til den stigende efterspørgsel på arbejdskraft, er vvs-installatørerne.



Her er beskæftigelsen steget med 3,5 procent i fjerde kvartal sammenlignet med tredje kvartal.



Til gengæld oplevede murermestre og elinstallatører et fald på henholdsvis 2,7 og 2,4 procent.



På trods af begyndende mangel på arbejdskraft i branchen, tror Danske Banks cheføkonom Las Olsen alligevel på yderligere fremgang i 2017.



Det skyldes, at stigende realløn, lav rente og stigende huspriser vil tilskynde til mere byggeri af privatboliger.



"Der er også basis for mere erhvervsbyggeri. Erhvervsinvesteringerne har ligget på et meget lavt niveau siden krisen, men ser nu ud til stille og roligt at være på vej opad."



"Dermed er byggebranchen en af dem, som vi især skal holde øje med for at se, om dansk økonomi er på vej ind i en overophedning," siger Las Olsen i en kommentar.



/ritzau/