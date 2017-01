Det skriver medierne: Minister vil presse mere velstand ud af danskerne

Minister vil vride mere ud af danskernes arbejdskraft



Væksten pr. dansker stod stille i 2016, og det kan fortsætte i 2017 og 2018, ifølge Dansk Erhverv. Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) mener, at det indikerer et behov for reformer, der presser mere ud af den enkeltes arbejdstid for at øge velstanden i Danmark. Det skriver Børsen.



Dyrt hvis ikke Nykredit børsnoteres



Ifølge interne notater vil det koste en betydelig ekstraregning i milliardstørrelsen, hvis ikke Nykredit børsnoteres. Det skriver Finans.



Kapitalfonden EQT gør klar til salg af Færch Plast



Kapitalfonden EQT gør i hemmelighed klar til at sælge guldægget Færch Plast. Holstebro-selskabet er vokset vildt, og EQT står til en stor milliardjackpot. Den nordiske kapitalfond betalte ca. 2 mia. kr. for plastvirksomheden i 2014 og gør allerede nu klar til at skyde selskabet af i en kæmpehandel. Det skriver Børsen.



Vagthund varsler mere kontrol med revisorer



Erhvervsstyrelsen skruer op for sin kontrol af store og børsnoterede virksomheders revisorer. Flere og grundigere besøg og eftersyn er kernepunkterne. Det skriver Børsen.



Bankledelser langer ud efter Finanstilsynet



Bestyrelsesmedlemmer og direktører i danske banker revser Finanstilsynet i ny rapport, hvori det fremgår, at man mener, at der er blevet strammet unødigt meget. Det skriver Finans.



Millioner fra Mercedes til Janus Friis’ robotter



Med en trecifret millioninvestering fra Mercedes-ejeren Daimler og andre, kan de små selvkørende Starship pakke robotter rulle ud i en række nye storbyer. Bag robotterne står blandt andet Janus Friis, der tjente milliarder på salget af Skype. Det skriver Berlingske Business.



Yousee-topchef kalder nedbrud verdens værste



Yousees hollandske topchef Jaap Postma mener, at det katastrofale nedbrud i tv-signalet nytårsaften ikke er set magen til i hele verden. Små to uger senere er virksomheden fortsat i kriseberedskab. Det skriver Berlingske Business.



Brandingekspert mener Nykredit er den nye gebyrgrib



I mange år sad Danske Bank fast i en imagekrise. Nu er det samme ved at ske for Nykredit på grund af balladen om forhøjelse af bidragssatserne og børsnoteringen. Det mener en brandingekspert. Det skriver Berlingske Business.



Schouw bedre end Buffet



En investering i industrikonglomeratet Schouw & Co. ved indgangen til 1990, har været næsten dobbelt så god, som hvis pengene var blevet sat på investor-ikonet Warren Buffetts Berkshire Hathaway-gruppe. Den diskrete, Aarhus-baserede virksomhedsgruppe lever mere end godt. Det skriver Finans.



Tivoli fik forrygende julemåned



Mildere vejr end i tidligere år har givet forlystelsesparken Tivoli rekordmange besøgende i december til konceptet "Jul i Tivoli", og det slår så meget igennem i resultatopgørelsen, at selskabet for anden gang inden for godt en måned opjusterer forventningerne. Det skriver Finans.