Spionchef: Vi står ikke bag læk af hemmelige Trump-papirer

Lederen for USA's øverste efterretningsorgan, James Clapper, har forsikret den kommende præsident, Donald Trump, om, at et lækket dokument om Trump ikke stammer fra efterretningstjenesterne.



- Jeg understregede, at dette dokument ikke er et produkt fra de amerikanske efterretningstjenester, og at jeg ikke tror, at det kommer inde fra efterretningsmiljøet, siger han.



Det drejer sig om et privat efterretningsdokument, som flere medier gengav tirsdag og onsdag. Her hedder det, at den russiske efterretningstjeneste sidder inde med kompromitterende materiale om Trump.



- Jeg har udtrykt min dybe væmmelse over lækket, som er dukket op i pressen, og vi var begge enige om, at det er ekstremt undergravende og skadeligt for vores nationale sikkerhed, siger Clapper, der står i spidsen for National Intelligence.



Trump mødtes i sidste uge med en række efterretningstjenester. De viste ham et to sider langt sammendrag af de ubekræftede efterretninger, der er i omløb om den kommende præsident.



Det er dette dokument, som tirsdag og onsdag var omtalt i aviser og på tv. Efterretningerne har ifølge medierne været kendt af journalister og nogle politikere i Kongressen i månedsvis.



Men Trump reagerede med raseri, da han onsdag på et pressemøde kommenterede sagen.



- Jeg synes, det er skammeligt, at efterretningstjenesterne tillod nogen som helst informationer, som viste sig at være så falske og fejlagtige, at komme ud.



- Jeg mener, det er skammeligt, og jeg vil sige ... at det er noget, som Nazityskland ville gøre, og som det gjorde, sagde han.



/ritzau/Reuters