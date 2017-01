USA's senat tager første skridt mod at droppe Obamacare

USA's senat har natten til torsdag taget det første konkrete skridt mod at afvikle sundhedsprogrammet kendt som Obamacare.



Det skete ved at give en række centrale udvalg besked på at udforme love, som afskaffer afgående præsident Barack Obamas vigtigste reform.



Det skete med 51 stemmer mod 48. Resolutionen sendes nu videre til Repræsentanternes Hus, som ventes at stemme om den senere i denne uge.



At afskaffe Obamacare har en meget høj prioritet blandt republikanerne. De har flertal i begge Kongressens kamre.



USA's kommende præsident, Donald Trump, sagde på et pressemøde onsdag, at han vil have afskaffet Obamacare hurtigt. Trump vil erstatte programmet med noget andet "nærmest samtidig".



- De ønsker at slå Obamacare ihjel. Men de har ingen anelse om, hvad de vil foreslå at stille i stedet, konstaterer den demokratiske senator Bernie Sanders.



Det amerikanske sundhedssystem er for en stor del bygget på private sundhedsforsikringer.



Over 20 millioner, som tidligere var uden sygesikring, er blevet dækket med forsikringer under Obamacare. Reformen har også sikret, at mange flere falder ind under Medicaid. Det er en offentlig sundhedsordning, der tilfalder de fattigste i USA.



Republikanerne har mange gange fremsat forslag om at afskaffe Obamacare. De opfatter reformen som al for meget føderal indblanding.



De siger, at de vil erstatte reformen med et system, der giver de enkelte stater i USA mere kontrol.



Men republikanerne har foreløbig ikke kunnet fremlægge en samlet plan for, hvad de vil erstatte Obamacare med. Trump har imidlertid lovet at bevare nogle af de mest populære forordninger i Obamas reform.



Republikanerne i Senatet vil bruge en særlig budgetprocedure, som tillader dem at afskaffe Obamacare med simpelt flertal.



Republikanere har 52 pladser i Senatet, demokraterne 48.



/ritzau/Reuters