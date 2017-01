USA's vicepræsident vil på falderebet besøge Ukraine

USA's vicepræsident, Joe Biden, vil besøge Ukraine søndag, fem dage før han og præsident Barack Obama træder tilbage.



Det oplyser det ukrainske præsidentkontor ifølge nyhedsbureauet Reuters.



Biden skal i hovedstaden Kijev mødes med præsident Petro Porosjenko. Vicepræsidenten besøgte sidst Ukraine i december 2015.



Ukraine har været et af de vigtige udenrigspolitiske spørgsmål for Obama-regeringen.



Det blev aktuelt, efter Rusland i 2014 annekterede den ukrainske halvø Krim og støttede et prorussisk oprør i det østlige Ukraine.



Det førte til, at USA og EU vedtog sanktioner mod en række russiske nøglepersoner.



20. januar overtager Donald Trump posten som præsident i USA. Republikaneren har gjort sig til fortaler for et tættere forhold mellem USA og Rusland.



Det har skabt bekymring i Ukraine for, at USA vil opgive sin støtte til den tidligere sovjetrepublik.



/ritzau/