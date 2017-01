Det skriver medierne: Fonde spinder guld på nulrenter

Investeringsfonde spinder guld på nulrenter



74.000 danskere har satset på fonde siden 2014. Renters rente-effekten, som normalt er en stærkt drivkraft for opsparing, er sat ud af kraft. Den lave rente tvinger privatpersoner til at tage mere risiko, siger CBS-professor. Det skriver Børsen



Forbrugerne er på herrens mark, når bidragssatser ændres



Forbrugerrådet er kritisk over for svar fra Totalkredit til kunder, der har klaget over forhøjelser af bidragssatser. Der er meget slør i kommunikationen, mener rådet. Det skriver Berlingske Business.



Trumps prispres truer Novos milliardmarked



Få dage før Donald Trump indsættes som præsident, går han i kødet på medicinalindustrien. Trump vil blandt andet høvle milliarder af medicinudgifterne, og det kan blive et hårdt slag for danske medicinalgiganter - ikke mindst Novo, der henter halvdelen af sin indtjening i USA. Analytiker mener, at det er alvorligt for Novo og lægger låg over aktien. Det skriver Børsen.



Endless Jewelry snubler i amerikansk konkurssag



Millionværdierne smuldrer i den konkursramte smykkevirksomhed Endless Jewelrys amerikanske datterselskab. Det skyldes, at kuratorerne ikke har sendt vigtige dokumenter til retten i tide. Det skriver Børsen.



Fondsforvalter frygter skatteskandale i familiefond



Skatteforhold spiller en væsentlig rolle i forvaltningen af byggematadoren Aage V. Jensens fond. Fonden må ikke fremstå som forvaltet fra Danmark, advarer afdøde Aage V. Jensens betroede mand, advokat Leif Skov. Det skriver Berlingske Business.



Kæde trækker stikket på ti byggemarkeder



Ejeren af Silvan og Stark, DT Group, indleder en massiv oprydning blandt sine byggemarkeder efter det dårligste regnskab i 20 år. Ny topchef tvangslukker ti Stark-byggemarkeder. Det skriver Berlingske Business.



Nationalbanken advarer regeringen mod at snolde opsvinget væk



Nationalbankdirektør Lars Rohde advarer trekløverregeringen mod at slække tøjlerne i den økonomiske politik. I stedet bør der strammes op, mener han. Det skriver Finans



Københavns Lufthavne overgår konkurrenter i vækst



Københavns Lufthavn vokser markant mere end næsten alle konkurrenterne. Lavprisselskaberne sikrede massiv vækst i København i forhold til andre store lufthavne i Europa. Nogle er svækket af terrorfrygt. Det skriver Finans.