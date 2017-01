Det sker i dag: Samråd om sexchikane på danske arbejdspladser

Stribe af nøgletal

Der kommer en lang række vigtige nøgletal i løbet af dagen. Fra Japan betalingsbalancetal for november, forbruger priser fra Frankrig og Sverige samt tal for BNP-vækst i Tyskland. Kl. 11.00 offentliggøres tal for industriproduktionen i EU-zonen for november. Dagen rummer desuden de vigtige tal fra USA om nytilmeldte ledige og importpriser.



Margrethe Vestager taler

Den danske EU-kommissær Margrethe Vestager er i dag i Danmark, hvor hun er en af hovedtalerne på Skagen Fondenes Nytårskonference. Blandt de andre talere er Kenneth Rogoff, professor i økonomi på Harvard University. Mens Margrethe Vestager er i Danmark skal hun også mødes med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og S-formand, Mette Frederiksen.



Møde i Folketinget

Folketinget mødes i dag i Folketingssalen, hvor der er flere lovbehandlinger. På dagsordenen er blandt andet trepartsaftalen på beskæftigelsesområdet med fokus på uddannelse og voksenlærlingeordning, samt et forslag om digital kommunikation i straffesager.



Samråd om sexchikane

Bekæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er i dag kaldt i samråd om sexchikane på danske arbejdspladser.