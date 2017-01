I snit fløj 79.500 rejsende dagligt fra København i rekordår

Flere end 29 millioner rejsende var gennem Københavns Lufthavn i 2016.



Det er en stigning på 9,1 procent i forhold til 2015 og det højeste antal nogensinde i lufthavnens historie. Det oplyser Københavns Lufthavne i en pressemeddelelse.



Ifølge lufthavnens administrerende direktør, Thomas Woldbye, trækker 22 nye flyruter i lufthavnen både forretningsrejsende og turister til.



- Vi har i dag flere end 160 direkte ruter ud i verden, og det er en væsentlig årsag til, at flere vælger at rejse hertil, ligesom det giver danske og sydsvenske rejsende gode muligheder for at komme direkte frem til deres rejsemål, siger Thomas Woldbye.



I alt 29.043.287 rejsende var gennem Københavns Lufthavn i Kastrup i 2016. Det svarer ifølge lufthavnen til et gennemsnit på over 79.500 hver eneste dag.



/ritzau/