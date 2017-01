Relateret indhold Tilføj søgeagent Amnesty International Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Amnesty International

Saudi-Arabien har indledt året med en intensiv og brutal undertrykkelse af menneskerettighedsaktivister. Det oplyser Amnesty International.



- De seneste anholdelser skaber frygt for, at 2017 bliver endnu et mørkt år for menneskerettighederne i Saudi-Arabien, siger Lynn Maalouf, vicedirektør for research i Amnesty Internationals kontor i Beirut.



En lang række aktivister er tilbageholdt eller stillet for en domstol i de seneste uger. Det er sket på grund af deres fredelige arbejde for menneskerettigheder, hedder det i en rapport.



Blandt de anholdte er grundlæggeren af en nu forbudt menneskerettighedsgruppe. Abdulaziz Shubaily er ved en særlig domstol, der tager sig af antiterror, idømt otte års fængsel. Han er blandt andet dømt for at have kommunikeret med udenlandske organisationer.



Dommen er en stadfæstelse af en tidligere dom fra maj i år.



Shubaily har afvist at anerkende domstolen, fordi den er specialiseret i sager, hvor landets terrorlove overtrædes.



Han var et ledende medlem af Sammenslutningen for Civile og Politiske Rettigheder, som opløstes i 2013. Han var det sidste af gruppens medlemmer, som blev fængslet, oplyser Amnesty International.



Amnesty fordømmer det saudiske kongerige "for dets meget elastiske antiterror-paragraffer, som anvendes til undertrykkelse af borgerrettighedsgrupper og til undertrykkelse af ytringsfriheden".



/ritzau/AFP