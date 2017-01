Hårdt vejr aflyser færger og driller biler på flere broer

Relateret indhold Tilføj søgeagent DMI

Øresundsforbindelsen

Scandlines

Storebæltsforbindelsen

Vejdirektoratet

Der er udsigt til høj bølgegang og risiko for vindstød af stormstyrke onsdag eftermiddag, og det har flere færgeselskaber taget konsekvensen af.



På ruten mellem Gedser og Rostock er færgerne aflyst klokken 11 og klokken 13 i begge retninger. Det oplyser Scandlines. Færgerne vil efter planen sejle igen fra klokken 15.



Også til og fra Bornholm piller det hårde vejr ved sejlplanerne. Der sejler derfor ingen færge fra Rønne klokken 16.30 og fra Ystad 18.30.



- Vi har aflyst vores eftermiddagsafgange onsdag. Kunderne har fået besked. De er blevet flyttet over på aftenafgangene i stedet, siger Annette Timmermann, pressekoordinator hos Færgen.



- Prognosen viser, at vind og bølger går op, lige når vi skal sejle om eftermiddagen, men går så ned igen, så vi kan sejle lidt senere, siger hun.



Vindfølsomme køretøjer frarådes at tage turen over Storebæltsbroen, Øresundsbroen og Langelandsbroen.



På Øresundsbroen er der ved middagstid samtidig en hastighedsbegrænsning på 50 kilometer i timen, oplyser Vejdirektoratet.



DMI har udsendt adskillige varsler om vejret onsdag.



Langs hele den jyske vestkyst helt ind til Skive og Holstebro er der varsel om vindstød af stormstyrke.



Også Aarhus-området, Djursland, Samsø og Læsø bliver ramme om kraftig blæst. Det samme gør den nordvestlige del af Sjælland og Bornholm.



På Bornholm er der yderligere risiko for snestorm. Der kan ifølge DMI falde op til ti centimeter sne på seks timer. Samtidig vil der blæse en frisk vind til kuling.



- Snestorm medfører hurtig lukning af udsatte veje på grund af fygning og dannelse af snedriver, nedsat sigt, risiko for standsning af kollektiv trafik, advarer DMI på sin hjemmeside.



I løbet af aftenen og natten til torsdag er der varsel om forhøjet vandstand flere steder. Ved Jyllands centrale vestkyst kan vandstanden nå op på mellem 2,7 og 3,4 meter over det normale niveau.



/ritzau/