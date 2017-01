En skattesvindler fra Storkøbenhavn slipper ikke for at afsone en fængselsstraf.



Højesteret afviser onsdag mandens appel om at få en del af straffen vekslet til samfundstjeneste.



En dom på et års ubetinget fængsel, afsagt af Østre Landsret, står dermed ved magt.



Den dømte drev et lille firma med rengøring og vinduespudsning. Men han snød statskassen for 1,2 millioner kroner i moms og skat.



Det var trang til spil, som angiveligt fik manden til at begå lovovertrædelsen.



Men selv om manden har gode personlige forhold og er egnet til at udføre samfundstjeneste, siger fem dommere i Højesteret nej.



Begrundelsen er især, at det ikke er første gang, at manden har gjort sig skyldig i økonomisk kriminalitet.



I 2005 blev han idømt fængsel i 40 dage. Dengang snød han de offentlige kasser for cirka 280.000 kroner.



/ritzau/