Naturkatastrofer og terrorangreb kan ryste kloden i år

Relateret indhold Artikler

Jordskælv og oversvømmelser, terrorangreb rundt om i verden og millioner af mennesker tvunget på flugt af krig og uroligheder var en del af 2016.



Ekstreme vejrbegivenheder, ufrivillig migration, storstilede terrorangreb og store naturkatastrofer er også blandt de store trusler mod global stabilitet i år.



Det mener forfatterne bag den globale risikorapport, som World Economic Forum (WEC) har offentliggjort onsdag.



Rapporten er et oplæg til det næste uges økonomiske topmøde i Davos i Schweiz.



På mødet, der strækker sig over fem dage, skal politiske ledere fra hele verden, topfolk fra erhvervslivet og andre med indflydelse vanen tro drøfte og forsøge at finde svar på nogle af de udfordringer, verden står overfor.



Omkring 3000 ventes at deltage i Det Økonomiske Forum, der begynder mandag.



Idémanden bag WEC, den 78-årige Klaus Schwab, håber, at deltagerne vil lægge hovederne i blød og komme med bud på, hvordan man kan tage fat i de "grundlæggende årsager" til den udbredte bekymring, han mener præger verden i dag.



- Hvorfor folk er bange, og hvorfor de ikke er tilfredse, siger han til nyhedsbureauet AFP.



- Vi vil tage adskillige initiativer i Davos, som i deres helhed kan bidrage positivt. Ikke kun til økonomisk udvikling, men også til en social, mere inkluderende proces, siger han.



Kinas præsident, Xi Jinping, ventes at tiltrække sig størst opmærksomhed på mødet. Han er den første kinesiske leder, der har beæret mødet med sin deltagelse.



Det Økonomiske Forum slutter samme dag, som Donald Trump overtager posten som præsident i USA.



Hvordan den politisk uerfarne Trump vil fungere som præsident ventes ifølge Klaus Schwab at blive en af de store samtaleemner blandt deltagerne.



Men briternes beslutning om at forlade EU og spørgsmålet om Europas fremtid i det hele taget, vil der helt sikkert også være stor interesse for at få vendt og drejet på mødet, mener han ifølge AFP.



/ritzau/