2016 sætter rekord for turisters overnatninger i Danmark

Med 11 måneders turistovernatninger i 2016 talt op, står det klart, at det bliver nyt rekordår for turismen i Danmark.



Det samlede antal overnatninger på de danske hoteller, feriecentre, campingpladser, vandrerhjem og feriehuse landede på 49,6 millioner i de første 11 måneder af 2016. Det viser tal fra Danmarks Statistik.



I hele 2015 var der tilsvarende 49,2 millioner overnatninger. Dermed ser det ud til, at turiståret 2016 slår 2015. Det selv om december altså ikke tæller med i statistikken endnu.



For feriehusene er status efter 11 måneder, at antallet af overnatninger steg 8,4 procent i forhold til samme periode i 2015.



Tilsvarende steg overnatningerne på de danske hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem tre procent i forhold til samme periode i 2015.



/ritzau/