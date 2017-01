Det danske sundhedsvæsen forhindrer stadig flere dødsfald som følge af kræft. Over de sidste ti år er færre døde af kræft, og i 2015 døde færre end tidligere målt af sygdommen.



Det viser en opgørelse fra Dødsårsagsregistret for Danske Regioner.



I 2005 døde 273 for hver 100.000 danskere af kræft. I 2015 var tallet 241.



Mens sundhedsvæsnet får nedbragt antallet personer, der mistet livet af kræft, stiger antallet af personer, der får konstateret kræft.



I 2005 fik 568 ud af 100.000 borgere i Danmark konstateret kræft. I 2015 var det tal steget til 626.



Tallene opgøres, så antallet af døde måles per 100.000 indbyggere. På den måde kan tallene sammenlignes fra år til år, uanset hvordan den samlede befolkning udvikler sig.



Sundhedsvæsnets succes vækker ikke overraskende glæde hos den afgående formand for Danske Regioner, Bent Hansen (S).



- Det er det her, vores sundhedsvæsen skal måles på: Hvor godt gør vi det for patienterne? Og på kræftområdet gør vi det bedre og bedre til glæde for både patienter og pårørende, siger han i en skriftlig kommentar.



- Personalet på de onkologiske afdelinger gør en forbilledlig indsats, og i regionerne og i Folketinget har vi satset benhårdt på at forbedre kræftindsatsen gennem nyt udstyr, politiske kræftplaner og skræddersyede kræftpakkeforløb.



/ritzau/