Rekordstort antal køretøjer krydsede Øresundsbroen i 2016

Et rekordstort antal køretøjer har krydset Øresundsbroen mellem Danmark og Sverige i 2016.



Det skriver Øresundsbro Konsortiet i en pressemeddelelse.



I alt passerede 7.423.786 køretøjer broen sidste år. Og det er det højeste antal nogensinde. Den forrige rekord stammer fra 2009, hvor 7.103.706 køretøjer tog turen over sundet.



En del af stigningen kan skyldes grænsekontrollen, der blev indført 4. januar 2016.



Den øgede kontrol har gjort rejsen mere besværlig for togpassagerer. Det kan derfor ikke udelukkes, at de rejsende valgte bilen frem for toget af den grund, mener Fredrik Jenfjord, salgs- og markedsdirektør hos Øresundsbro Konsortiet.



Det er særligt den såkaldte fritidstrafik, der har oplevet den største stigning i 2016.



"Både svenskere og danskere kører mere over broen i fritiden. Den seneste tid har den lave svenske krone gjort Sverige billigere for danskere."



"Mange danskere valgte at køre over broen og juleshoppe i Sverige," siger Fredrik Jenfjord i pressemeddelelsen.



Tidligere i 2016 blev der også sat andre brorekorder.



I juli var det antal køretøjer på et døgn. Her kørte 31.483 køretøjer over broen 30. juli.



Samme måned blev der også sat rekord for antal køretøjer på en måned. Her kørte 834.534 køretøjer mellem Danmark og Sverige.



/ritzau/