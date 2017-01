Roman Herzog: Præsidenten der gav tyskerne opsang er død

Tysklands tidligere præsident Roman Herzog er død 82 år, oplyser præsidentkontoret i Berlin til nyhedsbureauet dpa.



Den jurauddannede Herzog var præsident i Tyskland fra 1994 til 1999.



Den tidligere konservative politiker fra Den Kristelige Demokratiske Union (CDU) afløste Richard von Weizsäcker på præsidentposten.



Herzog var tidligere politiker og minister i delstaten Baden-Württemberg og fra 1983 til 1994 dommer ved den føderale forfatningsdomstol i Karlsruhe. Fra 1987 var han præsident for domstolen.



- Med ekspertise, visdom og ved at trække på sin enorme erfaring i livet så værnede han vores land og dets frie forfatning, siger præsident Joachin Gauck i mindeord.



Herzog, der blev født i Landshut i Bayern i 1934, blev kendt under sin tid som præsident for at advare mod reformtræthed.



Det var i årene efter, at Vesttyskland og det faldne kommunistiske Østtyskland blev forenet i ét Tyskland. Det var på et tidspunkt, hvor landet var ramt af økonomisk stilstand og stor arbejdsløshed.



- Der må gå et ryk igennem Tyskland, lød det i 1997 i hans mest kendte tale.



Han uddybede i et interview til avisen Bild, at "folket bevæger sig ikke". Men for at få reformer i gang "behøves der politisk ledelse, ægte karisma for at mobilisere" folket.



Det var usædvanlige ord fra en tysk præsident, hvis rolle i høj grad er ceremoniel og ikke politisk.



Herzog gjorde sig bemærket i 2016, da han kritiserede Tysklands store partier for at gøre for lidt til at stoppe det stærkt indvandrerkritiske parti Alternative für Deutschland (AfD).



Partiet ser lige nu i målinger ud til at blive det tredjestørste i Forbundsdagen, når der er valg i september.



- I dag har vi mistet en stor læremester i forfatningen, en politiker og en statsmand, siger den tyske udenrigsminister, Frank-Walter Steinmeier.



/ritzau/