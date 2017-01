Ekspert i deleøkonomi: Airbnb-loft vil gøre folk trygge

Det er en god idé at indføre et loft over, hvor mange dage danskere kan udleje deres private lejligheder til turister via hjemmesiden Airbnb.



Mange er skeptiske over for udlejningsportalen og er i tvivl om, hvorvidt det er lovligt at benytte den som enten gæst eller vært. Og dét vil nye regler kunne ændre ved, mener forfatter og ekspert i deleøkonomi Claus Skytte.



Dermed støtter han Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), som vil indføre et loft over antallet af udlejningsdage med Airbnb.



- Danskerne er generelt ret lovlydige mennesker. Der har været en del diskussioner om, hvorvidt deleøkonomi er samfundsnedbrydende og sort arbejde.



- Det har efterladt den almindelige befolkning med en bekymring om, hvorvidt deleøkonomi overhovedet er lovligt, siger Claus Skytte.



Han henviser til, at formålet med Airbnb er, at private skal dele deres boliger med hinanden. Og at det ikke er meningen, at tjenesten skal bruges til hoteldrift eller systematisk udlejning.



- Man skal kunne leje sin lejlighed ud og tjene lidt ekstra penge, når man er på ferie eller orlov.



- Men det er fornuftigt, hvis man ikke kan udleje den i et helt år. For det skal sikres, at folk ikke udnytter Airbnb til langtidsudlejning, siger Claus Skytte.



Og ikke kun lovmæssigt kan et loft skabe tryghed. Også hverdagen vil føles tryggere, vurderer cheføkonom Jesper Larsen fra Lejernes Landsorganisation (LLO).



- Vi ser i nogle boligkvarterer, at lejligheder bruges som en slags hoteller. Det er man mange steder ikke så glad for. Så ser man folk vade ind og ud af opgange med kufferter, og hvem bruger vaskeanlægget og gården?



- Det skaber en vis utryghed, at man ikke er klar over, hvem ens egne naboer er, siger Jesper Larsen.



Den helt store effekt vil dog udeblive, lyder det fra Ejendomsforeningen Danmark, der organiserer ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom. Årsagen er, at mange foreninger allerede har skrappe regler.



- Rigtig mange foreninger har sagt stop for Airbnb, og vores medlemmer fortæller os, at flere forbud er på vej. Andre laver regler om, så man kun i meget begrænset omfang må udleje via Airbnb, siger administrerende direktør Torben Christensen.



/ritzau/