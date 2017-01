Der kommer færre flygtninge og migranter til EU via Tyrkiet. Men mange forsøger sig stadig på den farefulde færd over den centrale del af Middelhavet.



På den baggrund sender Danmark tirsdag et Challengerfly afsted som støtte til EU's grænseagentur Frontex. I 31 dage skal flyet hjælpe med at overvåge den del af EU's ydre grænse.



Det oplyser Udenrigsministeriet.



- Det er en vigtig politisk prioritet, at EU sikrer sine ydre grænser ordentligt, siger udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) i en pressemeddelelse.



- Vi udsender et bidrag til en højt prioriteret opgave i en tid, hvor presset fra migranter og flygtninge er stort i Middelhavet, tilføjer han.



Danmark har i 2015 ad to omgange leveret tilsvarende flybidrag til Frontex-operationen Triton. Den har til opgave at styrke kontrollen med EU's ydre grænser ud for Italien og Malta.



Operationen blev iværksat i november 2014.



/ritzau/